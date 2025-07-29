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        Motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı, 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:31 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:35
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        Motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı, 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Didim Bulvarı'nda meydana geldi. E.Y.'nin kullandığı 09 APG 482 plakalı hafif ticari araç ile Bilal Uluışık (17) yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Uluışık ile arkasındaki Samet Geriş (17) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Uluışık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        KAZA KAMERADA

        Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kask takmadığı görülen motosiklet sürücüsü Uluışık ile arkasındaki Samet Geriş'in hafif ticari araçla çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle motosikletin devrildiği ve Geriş'in yola savrulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, hafif ticari aracın sürücüsü E.Y.'nin aracını durdurup yaralıların yanına gittiği görüldü.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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