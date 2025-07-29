Germencik'te tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre N.D. (72) idaresindeki 48 AFY 749 plakalı otomobil, Aydın - İzmir otoyolunun Ömerbeyli mevkisinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran T.D. (38) yönetimindeki 35 BRA 149 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırın sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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