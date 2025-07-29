Vefat eden polis memuru için Aydın'da tören düzenlendi

İzinli olarak Denizli'deki ailesinin yanına giden ve dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timinde görevli polis memuru Ersin Cıstak (52) için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Denizli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için, görev yaptığı Aydın'da tören düzenlendi.

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