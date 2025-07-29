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        Nazillispor'da kaleci Zekeriya gitti

        3'üncü Lig kulüplerinden Nazillispor'da yatırımcı Ümit Ambar ile anlaşma sağlanamaması üzerine yeni transferlerden kaleci Zekeriya Topayan kulüpten ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:49 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:49
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        Nazillispor'da kaleci Zekeriya gitti
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        3'üncü Lig kulüplerinden Nazillispor'da yatırımcı Ümit Ambar ile anlaşma sağlanamaması üzerine yeni transferlerden kaleci Zekeriya Topayan kulüpten ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpte ikinci dönemini geçirmeye hazırlanan tecrübeli file bekçisi Zekeriya, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek yuvadan uçtu. Zekeriya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nazillispor ile anlaşmamın ardından verdikleri sözleri yerine getirmediklerinden dolayı ayrılmış bulunmaktayım. Her iki taraf için hayırlısı olsun" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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