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        Aydın'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:32 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:32
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        Aydın'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        B.U. idaresindeki plakasız motosiklet, Ata Mahallesi Didim Bulvarı'nda, E.Y. yönetimindeki 09 APG 482 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletteki S.G. ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması, motosiklettekilerin yola düşmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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