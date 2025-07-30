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        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Bilal Uluışık (17), kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 09:40 Güncelleme: 30.07.2025 - 09:45
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        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Bilal Uluışık (17), kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Didim Bulvarı'nda meydana geldi. E.Y.'nin kullandığı 09 APG 482 plakalı hafif ticari araç ile Bilal Uluışık yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet çarpıştı. Motosikletin sürücüsü Uluışık ile arkasındaki Samet Geriş (17) yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uluışık, bugün hayatını kaybetti.

        KAZA KAMERADA

        Bu arada kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kask takmadığı görülen motosiklet sürücüsü Uluışık ile arkasındaki Samet Geriş'in hafif ticari araçla çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle motosikletin devrildiği ve Geriş'in yola savrulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, hafif ticari aracın sürücüsü E.Y.'nin aracını durdurup yaralıların yanına gittiği görüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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