Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Bilal Uluışık (17), kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Didim Bulvarı'nda meydana geldi. E.Y.'nin kullandığı 09 APG 482 plakalı hafif ticari araç ile Bilal Uluışık yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet çarpıştı. Motosikletin sürücüsü Uluışık ile arkasındaki Samet Geriş (17) yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uluışık, bugün hayatını kaybetti.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kask takmadığı görülen motosiklet sürücüsü Uluışık ile arkasındaki Samet Geriş'in hafif ticari araçla çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle motosikletin devrildiği ve Geriş'in yola savrulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, hafif ticari aracın sürücüsü E.Y.'nin aracını durdurup yaralıların yanına gittiği görüldü.