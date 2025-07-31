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        Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 6,5 milyon TL ve 117 bin Euro dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

        AYDIN'ın Didim ilçesinde, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak 6 milyon 544 bin lira ve 117 bin Euro dolandırıcılık yapan 4 şüpheli, İzmir ve İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 22:05 Güncelleme: 31.07.2025 - 22:10
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        Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 6,5 milyon TL ve 117 bin Euro dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı
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        AYDIN’ın Didim ilçesinde, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak 6 milyon 544 bin lira ve 117 bin Euro dolandırıcılık yapan 4 şüpheli, İzmir ve İstanbul’da yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerin 4'ü de tutuklandı.

        Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak, vatandaşları dolandıran M.K., A.K., N.K. ve M.S. isimli şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. İzmir ve İstanbul’da olduğu tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 3 milyon 44 bin lirayı banka hesabı üzerinden, 3 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını da İzmir'de vatandaşlardan teslim aldığı tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin 11 Temmuz'da da Kuşadası ilçesinde benzer yöntemle bir vatandaşı 117 bin Euro dolandırdıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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