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        Nazilli'de minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:31 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:35
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        Nazilli'de minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        H.K. idaresindeki Nazilli Belediyesine ait 09 RA 463 plakalı minibüs, Ordu Caddesi Şehit Bülent Taşkıran Bulvarında, R.İ'nin kullandığı 09 AKB 401 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü R.İ. ile motosikletteki M.İ. ve M.Ü. yaralandı.

        Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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