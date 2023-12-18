Nazilli'de minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

H.K. idaresindeki Nazilli Belediyesine ait 09 RA 463 plakalı minibüs, Ordu Caddesi Şehit Bülent Taşkıran Bulvarında, R.İ'nin kullandığı 09 AKB 401 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü R.İ. ile motosikletteki M.İ. ve M.Ü. yaralandı.

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.