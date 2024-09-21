Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde İ.Ç. ile H.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç, H.Ö'yü karnından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan H.Ö. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, kazara kendi elini yaralayan İ.Ç. ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İ.Ç. hastanedeki işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kavganın, sokak kedilerini besleme konusundan çıktığı öğrenildi.
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