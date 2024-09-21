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        Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 21:51 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:56
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        Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde İ.Ç. ile H.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç, H.Ö'yü karnından bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan H.Ö. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, kazara kendi elini yaralayan İ.Ç. ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İ.Ç. hastanedeki işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kavganın, sokak kedilerini besleme konusundan çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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