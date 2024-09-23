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        "Efelerin Efesi" Yörük Ali Efe, vefatının 73. yılında anıldı

        Milli Mücadele yıllarında düşmana karşı gösterdiği kahramanlık dolayısıyla "Efelerin Efesi" olarak anılan Yörük Ali Efe, vefatının 73. yılında memleketi Aydın'da anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:04 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:04
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        "Efelerin Efesi" Yörük Ali Efe, vefatının 73. yılında anıldı
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        Milli Mücadele yıllarında düşmana karşı gösterdiği kahramanlık dolayısıyla "Efelerin Efesi" olarak anılan Yörük Ali Efe, vefatının 73. yılında memleketi Aydın'da anıldı.

        Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki Yörük Ali Efe Evi Müzesi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan Yörük Ali Efe'nin torunu emekli vali Kayhan Kavas, dedesi ve arkadaşlarının işgal güçlerine karşı yiğitçe mücadele ettiklerini, düzenli orduya geçiş sürecine kadar düşmanın ilerleyişini durdurduklarını söyledi.

        Batı ve Güney Anadolu'da düzenli, bilinçli ve milli şuurla düşmana yapılan ilk baskın olan Malgaç Baskını'nı yapan efelerin hiçbir menfaat düşünmeden vatanı savunduklarını belirten Kavas, şöyle konuştu:

        "Hiçbir özel çıkarları yoktu. Ne şan, ne şöhret, ne de para peşindeydiler. Yalnızca bu ülkenin, elde kalan son Anadolu toprağının kurtulmasını düşünmüşlerdi. Savaş bittikten sonra da kendi hayatlarına çekildiler. Onu anneme sorduğumda, onlara da anlatmazmış. 'Böyle konular konuşulmaz, çok ayıp' dermiş. 'O gün biz çıktık, yarın siz çıkarsınız' diye konuşurmuş."

        Yenipazar ilçesi kaymakamlığını vekaleten yürüten Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş de Yörük Ali Efe'nin, TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırıldığını ve isminin pek çok önemli yere verilerek yaşatıldığını kaydetti.

        Programda Yörük Ali Efe'nin Milli Mücadele döneminde yaptıklarına ilişkin bilgi verildi, halk oyunları topluluğu zeybek gösterisi sundu.

        Törenin ardından Yörük Ali Efe'nin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Program, Milli Mücadele dönemine ait eserler ve kahramanın şahsi eşyalarının sergilendiği müze ziyaretiyle son buldu.

        Etkinliğe CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.

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