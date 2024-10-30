Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Nazilli'de bir caddeye verildi

Ayrıca üniversite eğitimini Nazilli'de alan ve Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın isminin yaşatılması gündeme geldi.

Nazilli Belediye Meclisi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla olağanüstü toplandı.

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