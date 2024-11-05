Nazilli Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçlar teslim edildi

İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım da istikrarlı ve disiplinli bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki törende konuşan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, araçların vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için sahada olacağını söyledi.

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