Karacasu'da traktörden düşen kişi öldü
Aydın'ın Karacasu ilçesinde traktörden düşen 68 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde traktörden düşen 68 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Geyre Mahallesi'nde, zeytin hasadından dönen A.F'nin (38) kullandığı 09 H 1187 plakalı traktörün römork okunda seyahat eden Himmet Fışkırma, dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan Fışkırma, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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