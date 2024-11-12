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        Karacasu'da traktörden düşen kişi öldü

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde traktörden düşen 68 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:05 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:05
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        Karacasu'da traktörden düşen kişi öldü
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        Aydın'ın Karacasu ilçesinde traktörden düşen 68 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Geyre Mahallesi'nde, zeytin hasadından dönen A.F'nin (38) kullandığı 09 H 1187 plakalı traktörün römork okunda seyahat eden Himmet Fışkırma, dengesini kaybederek düştü.

        Yaralanan Fışkırma, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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