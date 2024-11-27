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        Nazilli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:45 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:58
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        Nazilli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın’ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        A.D’nin kullandığı 09 AOV 391 plakalı hafif ticari araç, Yeşil Mahallesi 75. Yıl Bulvarı’nda, E.K. idaresindeki 34 VR 3250 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün sol kolu ve bacağında kırıklar tespit etti.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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