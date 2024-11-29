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        Efeler'de sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 930 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:39 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:39
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        Efeler'de sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 930 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üretildiği belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 930 litre etil alkol, yaklaşık 300 litre ev yapımı içki, 30 aroma, 2 damıtma cihazı ele geçirildi.

        H.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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