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        GÜNCELLEME - Aydın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 37 öğrenci taburcu edildi

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 37 öğrenci taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 20:23 Güncelleme: 12.12.2024 - 20:23
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        GÜNCELLEME - Aydın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 37 öğrenci taburcu edildi
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 37 öğrenci taburcu edildi.

        Acarlar 60. Yıl Ortaokulu'nda eğitim gören 37 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öğrencilerin, okulun kantininden satın aldıkları tavuklu makarnadan zehirlendikleri iddia edildi.

        Öğrencilerin tamamı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Tarım ve Orman ile Sağlık il müdürlüklerince yemekten numune alındı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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