Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        "Serebral palsi" hastası Mustafa Erol'un burnuyla yazdığı kitabı tanıtıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde "serebral palsi" hastalığı nedeniyle elleri ile ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol'ün burnuyla yazdığı ikinci kitabı "Beynimdeki Yıldızlar" için tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:47 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Serebral palsi" hastası Mustafa Erol'un burnuyla yazdığı kitabı tanıtıldı
        ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde "serebral palsi" hastalığı nedeniyle elleri ile ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol'ün burnuyla yazdığı ikinci kitabı "Beynimdeki Yıldızlar" için tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlendi.

        Efeler ilçesinde, "serebral palsi" hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan Erol, 2009'da burnuyla kullandığı bilgisayarda yazmaya başladığı ve "Herkes beni engelli sanıyo" ismini verdiği kitabı 7 yılda bitirdi.

        Erol, ikinci kitabı olan "Beynimdeki Yıldızlar"ı da aynı yöntemle 5 yılda yazdı.

        Kitap için Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde tanıtım ve imza günü etkinliği gerçekleştirildi.

        Aydın Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Demir ile kütüphanenin müdür vekili Ayşen Öçalan'ın konuşma yaptığı programda Mustafa Erol'a teşekkür belgesi takdim edildi.

        Etkinliğe, Erol'un annesi Hatice, babası Emin ile kardeşi Dilek Erol ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar

        Benzer Haberler

        Aydın'da jandarma astsubay evinde ölü bulundu
        Aydın'da jandarma astsubay evinde ölü bulundu
        Aydın'da traktör römorku hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Aydın'da traktör römorku hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Aydın Büyükşehir Belediyespor – Nilüfer Belediyespor: 1-3
        Aydın Büyükşehir Belediyespor – Nilüfer Belediyespor: 1-3
        AK Parti Aydın İl Başkanlığına seçilen Erdem, mazbatasını aldı
        AK Parti Aydın İl Başkanlığına seçilen Erdem, mazbatasını aldı
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı