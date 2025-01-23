Aydın'da otomobilin park halindeki panelvana çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobilin park halindeki panelvana çarpması sonucu yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobilin park halindeki panelvana çarpması sonucu yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Ş.K'nin kullandığı 09 AK 331 plakalı otomobil, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki panelvana çarptı.
Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki yolcu H.K. (16) yaralandı.
Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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