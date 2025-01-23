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        Aydın'da otomobilin park halindeki panelvana çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobilin park halindeki panelvana çarpması sonucu yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 23:42 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:46
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        Aydın'da otomobilin park halindeki panelvana çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobilin park halindeki panelvana çarpması sonucu yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Ş.K'nin kullandığı 09 AK 331 plakalı otomobil, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki panelvana çarptı.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki yolcu H.K. (16) yaralandı.

        Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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