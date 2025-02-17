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        Aydın'da belediye işçileri iş bırakma eylemini sonlandırdı

        Aydın'da Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanlarının, maaşlarının bir kısmı ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattığı iş bırakma eylemi, sendika ve belediye yönetimi arasında varılan anlaşmayla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 17.02.2025 - 18:59
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        Aydın'da belediye işçileri iş bırakma eylemini sonlandırdı
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        Aydın'da Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanlarının, maaşlarının bir kısmı ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattığı iş bırakma eylemi, sendika ve belediye yönetimi arasında varılan anlaşmayla sona erdi.

        Efeler Belediyesi'nin Kocagür Mahallesi'ndeki temizlik işleri şantiyesinde gazetecilere açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Çetin Çalışkan, Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'le görüştüklerini ve en geç 22 Şubat'a kadar ödemelerin yapılacağını söyledi.

        Çalışkan, "Perşembe günü şube başkanımızla bir araya gelip geriye dönük alacaklarla ilgili planlama yapacaklar. Buradaki iş barışını karşılıklı olarak yeniden sağlayacaklar. Arkadaşlarımız Efeler'i pırıl pırıl yapacak, hiçbir sorun kalmayacak." dedi.

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise işçilere seslenerek grevin doğru olmadığını düşündüğünü belirterek, "Güzel güzel Efelerimize hizmet edelim, hep beraber çalışalım. Cuma gününe kadar sahada çalışan arkadaşlarımızın maaşlarının tamamını yatırmak için çabalıyoruz. Büyük ihtimalle yatıracağız. Bilin ki elimizden gelen ne varsa yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ödemelerin yapılacağı haberini alan işçiler halay çekerek kutlama yaptı.

        Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanları, maaşlarının bir kısmı ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle 15 Şubat'ta iş bırakma kararı almıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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