Aydın'ın Çine ilçesinde tarım alanı ve makilikte yangın çıktı
Aydın'ın Çine ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aydın'ın Çine ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırksakallar Mahallesi'nin üst kısmındaki tarım alanı ve makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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