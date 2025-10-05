Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı

        Aydın'da, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 22:44 Güncelleme: 05.10.2025 - 23:18
        Aydın'da Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı
        Aydın'da, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları protesto edildi.

        Aydın Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen program kapsamında çok sayıda vatandaş ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Atatürk Kent Meydanı'nda toplandı. Bazı vatandaşlar, "İsrail sivilleri hedef alıyor", "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

        Burada Filistin için ezgiler söylendi, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

        Grup adına konuşma yapan Emin Öztürk, Gazze'deki insanlık dışı ablukayı delmek için çabalayan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerle dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

        Öztürk, şöyle devam etti:

        "Filonun İsrail'in hukuksuz müdahalesine maruz kaldığı bu günler, siyonist İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına uyguladığı soykırımın ikinci yılını tamamladığı günlerdir. Bundan iki yıl önce Gazze'deki Filistin direnişi, bölgemizin ve dünyanın en büyük problemi haline gelen siyonist varlığa hayati bir darbe vurmuştu. Unutmamalıdır ki İsrail sadece Filistinliler için değil, tüm bölge için büyük bir tehdittir. Biz, tüm Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve Filistin halkına uygulanan baskı ve zulmün son bulması için dayanışma içinde olacağımızı yeniden ilan ediyoruz."

        Program, vatandaşların Adnan Menderes Bulvarı'ndan yürümesiyle sona erdi.

        AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de programda yer aldı.

