Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef Avrupa

        FERDİ UZUN - Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 11 yeni transferiyle sezonda play-off potasına girip Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:01 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef Avrupa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FERDİ UZUN - Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 11 yeni transferiyle sezonda play-off potasına girip Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor.

        Sultanlar liginde 8. sezonunu geçirmeye hazırlanan Aydın temsilcisi, geçen yıl ligi 8. sırada bitirdi.

        Çalışmalarını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde sürdüren mavi-beyazlı ekip, ilk maçını 12 Ekim'de deplasmanda Galatasaray Daikin ile oynayacak.

        Başantrenör Alper Hamurcu, AA muhabirine, geçen seneye göre daha genç bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

        Takımda tecrübeli oyuncuların da bulunduğunu aktaran Hamurcu, "Şartlar ne olursa olsun dezavantajı pozitife çevirip elimizden geldiğince bu sezon mücadele etmeye çalışacağız." dedi.

        Genç oyuncuların süreç içerisinde öz güven kazanacağını ifade eden Hamurcu, şöyle devam etti:

        "Maç oynadıkça, öz güven sağlamaya başladıkça çok daha mücadeleci bir takım olacağımız bir gerçek. Çok daha iyi servis atan bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bu da normal olarak blok defans organizasyonumuza çok büyük katkı sağlayacak. Bu ikisi üstüne biraz durmamız gerekecek gibi görünüyor ama tahminim üçüncü haftadan sonra çok daha oturmuş, çok daha dengeli voleybol oynayacak bir takım göreceğiz. Takımın, artık bir geleneği oldu. Sezona iyi başlayamıyorlar. Bunun esprisini sürekli yapıyoruz ama biz her sene çok fazla oyuncu değiştirdiğimiz için bu anlamda uyum sürecimiz biraz daha uzun sürüyor."

        - Hedef Avrupa'ya gitmek

        Ligde ilk 8'de yer alıp play-off potasına girmeyi hedeflediklerini vurgulayan Hamurcu, "Bu sene biraz daha zorlu olacak ama şartlar ne olursa olsun bizim tek hedefimiz var play-off ve sonrasında da Avrupa kupalarına katılmak. Bu iş gün geçtikçe biraz daha zorlaşıyor. Umarım daha önce oynamış olduğumuz o Avrupa finalini tekrar Aydın seyircisine izletebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Kaptan Fatma Şekerci, çok genç ve dinamik bir takım kurulduğunu söyledi.

        Takımdaki 4. sezonu olduğunu hatırlatan Şekerci, Avrupa kupalarına gitmeyi çok istediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?

        Benzer Haberler

        Kuşadası'nın su altı dünyası, dalış tutkunlarının gözdesi oldu
        Kuşadası'nın su altı dünyası, dalış tutkunlarının gözdesi oldu
        Kuşadası'nın sualtı dünyası, dalış tutkunlarının gözdesi oldu
        Kuşadası'nın sualtı dünyası, dalış tutkunlarının gözdesi oldu
        Otomobili alev alan sürücü: Yangın, tıbbi oksijen dolum yapıldığı anda çevr...
        Otomobili alev alan sürücü: Yangın, tıbbi oksijen dolum yapıldığı anda çevr...
        Aydın'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Aydın'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan MHP İl Başkanlığına ziyare...
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan MHP İl Başkanlığına ziyare...
        Bavulunda 898 sentetik hap ele geçirilen şüpheliye gözaltı
        Bavulunda 898 sentetik hap ele geçirilen şüpheliye gözaltı