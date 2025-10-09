Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da kaçak kazı yaptıkları fotokapanla belirlenen 4 kişi yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaptıkları fotokapanla tespit edilen 4 kişi, suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 16:43 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:43
        Aydın'da kaçak kazı yaptıkları fotokapanla belirlenen 4 kişi yakalandı
        Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaptıkları fotokapanla tespit edilen 4 kişi, suçüstü yakalandı.

        Tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balat Mahallesi'ndeki fotokapanda kaçak kazı yapanları belirledi.

        Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında yapılan aramada 2 yılan kamera, gaz maskesi, matkap ucu, halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Fotokapanla kaydedilen görüntülerde şüphelilerin kazı yapacakları alana gelmesi, fotokapanı fark etmeleri üzerine kamerayı poşetle kapatmaları yer aldı.

