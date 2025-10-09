Aydın'da kaçak kazı yaptıkları fotokapanla belirlenen 4 kişi yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaptıkları fotokapanla tespit edilen 4 kişi, suçüstü yakalandı.
Tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balat Mahallesi'ndeki fotokapanda kaçak kazı yapanları belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında yapılan aramada 2 yılan kamera, gaz maskesi, matkap ucu, halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Fotokapanla kaydedilen görüntülerde şüphelilerin kazı yapacakları alana gelmesi, fotokapanı fark etmeleri üzerine kamerayı poşetle kapatmaları yer aldı.
