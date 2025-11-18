Aydın'da bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir lisenin bahçesinde çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı
Fatih Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir grup öğrenci arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B. ve Z.T. bıçakla yaralandı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis şüpheli İ.Y. ve M.C.A'yı gözaltına aldı.
