Aydın'da mantardan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesine başvuran T.Ö. ile F.T, zehirlenme şüphesiyle Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çamlıdere Mahallesi'ndeki dağlık alanda topladıkları mantarları pişirip yiyen T.Ö. ile F.T, bir süre sonra rahatsızlandı.

