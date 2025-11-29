Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da mantardan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:23 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:23
        Aydın'da mantardan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Çamlıdere Mahallesi'ndeki dağlık alanda topladıkları mantarları pişirip yiyen T.Ö. ile F.T, bir süre sonra rahatsızlandı.

        Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesine başvuran T.Ö. ile F.T, zehirlenme şüphesiyle Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

