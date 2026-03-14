        AK Parti Genel Sekreteri İnan, Aydın'da "vefa iftarı" programında konuştu:

        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir 'Silivri Diktatörlüğü' kurulmuştur. Bu diktatörlük Özgür Özel ve çevresini rehin almıştır." dedi.

        Giriş: 14.03.2026 - 22:07 Güncelleme:
        AK Parti Aydın İl Başkanlığınca Efeler ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "vefa iftarı" programında konuşan İnan, partisinin vefanın siyaseti olduğunu söyledi.

        İnan, Aydın Büyükşehı̇r Beledı̇ye Başkanı Özlem Çerçı̇oğlu'yla kol kola girerek Aydın'da eser ve hı̇zmet sı̇yasetı̇nı̇n destanını yazdıklarını belirtti.

        AK Partı̇'nin hı̇zmet bayrağını, Çerçioğlu'nun öncülüğünde şehrı̇n burçlarında en zı̇rveye dalgalandırmak ı̇çı̇n Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ant içtiklerini ifade eden İnan, "Şehrı̇nı̇n geleceğı̇ne sahı̇p çıkan, ı̇radesı̇ni Aydın'dan yana kullanan kıymetli başkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Ben sayın Özlem Çerçı̇oğlu'nu uzun yıllardan beri takip eden kardeşinizim. Kendisinin hizmetlerine baktığımızda günübı̇rlı̇k koltuk sevdası değı̇l, asırlık bı̇r aydın sevdasını gördüğümü ifade etmek isterim." diye konuştu.

        Çerçioğlu'nun kendi ı̇kbali ı̇çı̇n değı̇l, Aydın'ın sokakları, köyleri, ı̇ncı̇r kokulu ovaları ı̇çı̇n dertlenen bir irade olduğunu dile getiren İnan, şöyle devam etti:

        "Ankara'daki kısır hesapları, şahsı̇ menfaatleri elı̇nı̇n tersı̇yle ı̇tı̇p 'önce Aydın, önce mı̇llet' dı̇yen o ası̇l duruşu gördüm. O nedenle hı̇zmetı̇n ı̇deolojı̇si olmaz. Aydın'da gördüğümüz üzere eserin, hı̇zmetı̇n sevdalısı olur. Hele hele gecesini gündüzüne katarak Aydınlıların gönlünde taht kurmuş bir büyükşehir belediye başkanına efelenmeye kalkanlara biz inanıyoruz ki Aydınlı hemşehrilerimiz ilk sandıkta gereken cevabı onlara verecektir. O nedenle kimse boşuna heveslenmesin, ellerini ovuşturmasın. Özlem Çerçioğlu başkanımız bu yolda asla ve asla yalnız değildir. Sağında vefalı insanları solunda Aydınlı hemşehrileri, yanı başında milletvekilleri, yanı başında AK Parti'nin sağlam, yiğit, mert kadroları her zaman vardır. Ve her şeyden önemlisi, başkanlarımız, teşkilatlarımız yanında. Başkanımızın arkasında cesur yürekli Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz desteği vardır."

        CHP'nin yanında imar rantçıları ve hırsızların olduğunu öne süren İnan, kendi iç çekişmeleri ve bitmek bilmeyen koltuk savaşlarının ortaya koyanların da CHP'de olduğunu belirtti.

        - "Bu diktatörlük Özgür Özel ve çevresini rehin almıştır"

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in esir alınmış bir genel başkanlık pozisyonunda olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

        "Açıkça söylüyoruz, açıkça altını çizerek söylüyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir 'Silivri Diktatörlüğü' kurulmuştur. Bu diktatörlük Özgür Özel ve çevresini rehin almıştır. Bakın geçenlerde 'caps olsun diye' bir şeyler söylemiş, mahkemenin geleceğine dair kehanetlerde bulunmuş. Ben de kendisine Aydın'dan, Aydınlı hemşehrilerimizle 2 yıl sonrası paylaşılması için bir capsi ortaya koymak istiyorum. 'Caps olsun' diye söylüyorum ama aslında buradan da ciddi bir uyarı yapıyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kurulan o Silivri diktatörlüğünü bugün temizlemezseniz, bugün o casusluk şebekesine, o kirli ilişkilere, o arka plan operasyonlarına ses çıkarmazsanız bilin ki Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptıklarının on kat daha fazlasını sana yapacaklar. Bugün seni alkışlayanlar yarın aynı düzenin hedefi olacaklarını asla bilmiyorlar. Çünkü bu kirli zihniyetin bir kuralı var: Bugün yanında olanı yarın tasfiye ediyor."

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de konuşma yaptı.

        İftara, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eski milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

        İnan, partisinin il başkanlığını ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

