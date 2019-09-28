Aydın’da marketten çıkan duman itfaiyeyi harekete geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın’da marketten çıkan duman itfaiyeyi harekete geçirdi

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde yer alan bir marketten çıkan duman itfaiyeyi harekete geçirdi.

Aydın’da marketten çıkan duman itfaiyeyi harekete geçirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde yer alan bir marketten çıkan duman itfaiyeyi harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre marketler zincirinin Efeler Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı üzerinde yer alan şubesinin depo bölümünden duman yükseldiğini gören çalışanlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polisler uzun süre dumanın çıktığı yeri belirlemeye çalıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda itfaiye ekipleri dumanın depo bölümünde yer alan trafodaki kablonun yanmasından kaynaklandığını belirledi.
İtfaiye ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmanın ardından bölgeden ayrıldı.

AYDIN

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:27
  • AKŞAM 19:05
  • YATSI 20:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'ın sultanları dolu dizgin
YEREL HABERLER Aydın'ın sultanları dolu dizgin
Aydın'daki katliama 5 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
YEREL HABERLER Aydın'daki katliama 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ...
TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Vali Köşger, Kemer Mahallesi’ndeki aşure hayrına katıldı
YEREL HABERLER Vali Köşger, Kemer Mahallesi’ndeki aşure hayrına ...
Psikiyatri Servisi Hastalarının Ürünleri ile Kermes Düzenlendi
YEREL HABERLER Psikiyatri Servisi Hastalarının Ürünleri ile Kermes ...
ADÜ’lü öğretim elemanının kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER ADÜ’lü öğretim elemanının kitabı yayımlandı
Aydın ili Oda Borsaları Güçbirliği Toplantısı AYTO’da yapıldı
YEREL HABERLER Aydın ili Oda Borsaları Güçbirliği Toplantısı AYTO’da ...
Aydın Büyükşehir Kuşadası’nda “Önce Yaya” dedi
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Kuşadası’nda “Önce Yaya” dedi
Kuşadası polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kuşadası polisinden uyuşturucu operasyonu
Jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı, ama yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı, ama yakalandı
Jandarma’dan Söke’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan Söke’de uyuşturucu operasyonu
Tenis turnuvasında şampiyonlar kupalarına kavuştu
YEREL HABERLER Tenis turnuvasında şampiyonlar kupalarına kavuştu
AK Parti Didim ilçe teşkilatından vatandaşlara aşure hayrı
YEREL HABERLER AK Parti Didim ilçe teşkilatından vatandaşlara aşure ...
Çine’de trafik kazası; 3 yaralı
YEREL HABERLER Çine’de trafik kazası; 3 yaralı
Kabartılması için gönderilen yastıktan altın çıktı Yorgancı yastıktan çıkan altınları sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Kabartılması için gönderilen yastıktan altın ...
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşınıyor
YEREL HABERLER Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına ...
Tır, motosiklete çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Tır, motosiklete çarptı: 1 ölü
Evde uyuşturucu ve tabancayla yakalandı
YEREL HABERLER Evde uyuşturucu ve tabancayla yakalandı
Aydın’da 120 yıl önce yaşanan deprem gözler önüne serildi
YEREL HABERLER Aydın’da 120 yıl önce yaşanan deprem gözler önüne ...
Aydın’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
İlik nakli bekleyen baba- kız için bağış kampanyası
YEREL HABERLER İlik nakli bekleyen baba- kız için bağış kampanyası
Çocuklar devamsızlık yapmasın diye Muhtar ocak başına geçti Okula gelen öğrencilere bedava köfte dağıtıldı
YEREL HABERLER Çocuklar devamsızlık yapmasın diye Muhtar ocak başına ...
Aydın’da “Hayat Oluyoruz” İlik ve kan bağışı kampanyası başladı
YEREL HABERLER Aydın’da “Hayat Oluyoruz” İlik ve kan bağışı ...
Aydınlılar, sağlıklı yaşam için yürüdü
YEREL HABERLER Aydınlılar, sağlıklı yaşam için yürüdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X