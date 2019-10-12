Didim’de ‘Ormantik Komedi’ sahnelendi

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Aydın'ın Didim ilçesinde sahnelenen "Ormantil Komedi" adlı tiyatro oyunu beğeni topladı.

Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Tiyatro Salonunda, televizyon dizilerinden ve sinemadan tanınan ünlü oyuncular Necmi Yapıcı, Umut Oğuz, Nihan Durukan Yapıcı ve Birgen Engin’in rol aldığı Ormantik Komedi isimli oyun salonu dolduran seyircilerden yoğun ilgi gördü.

Yapıcı Tiyatro tarafından sahnelenen “Ormantik Komedi” adlı tiyatro oyunuyla seyirciyi kendi halleriyle yüzleştirerek güldürmek, düşündürmek ve farkındalık sağlamak amacının taşıdığı belirtildi.

AYDIN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

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