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AK Partili Yavuz basın mensupları ile kahvaltıda buluştu

İHA

AK Partili Yavuz basın mensupları ile kahvaltıda buluştu

AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Düzenlenen kahvaltılı toplantıda Milletvekili Yavuz, basın mensuplarının soruları not ederek sorulara cevap verdi.
Milletvekili Yavuz Çıldır Havalimanı’nın sivil uçuşlara açılmasının kendisinde istediğini belirterek, “Bu şehrin üretime ihtiyacı var. Üretilen ürünlerin çok hızlı bir şekilde ihracatının yapılması için öncelikle demir yoluna ihtiyaç var. Bunu gerçekleştirdikten sonra havalimanı da yapılır. Aydın Çıldır Havalimanında yaklaşık 180 pilot her yıl yetiştiriliyor. Çıldır şimdiki durumda da şehrin ekonomisine katkıda bulunuyor. Aydın’ın üretimi ve ihracatı yükselirse doğrudan ülkeye katkı sağlarız. Ben bir işletmeci olsan Aydın’dan uçak kaldırmam. Kargo havacılığını da kullanmamız mümkün. İlk önce raylı sistem ondan sonra havalimanı diyorum” dedi.
“Aydın için kim ne yapıyorsa destekliyoruz”
Aydın için çalışan gayret gösteren herkesle birlik vve beraberlik içinde hareket edilmesinin en doğru karar olacağını ifade eden Yavuz, “Ortak bir masada buluşmamız lazım. Vekilimiz Mustafa Savaş birliktelik çağırısında bulunmuştu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger önderliğinde bir araya gelip bütün STK’ların katılımını istiyoruz. STK’lar gelsin herkes fikrisini söylesin. Kavga edeceksek hep beraber edelim. Doğruyu bulalım. Aydın için kim ne yapacaksa beraber bir yürüyüp teşekkür edip alkışlamaya hazırız. Kendi partimizin belediye başkanları sorunları ve çözümleri için bizleri ziyaret ediyor. Muhalefet partilerinin belediye başkanlarına da kapımız açık” diye konuştu.
“Jeotermal konusunda araştırma yapılıyor”
Jeotermalin çevreye verdiği zararlar konusundaki iddaların araştırıldığını da söyleyen Milletvekili Yavuz, “Jeotermal ilk önce buradaki insanlara faydalı olacak şekilde katma değeri olan bir hale getirilmesi gerekiyor. Jeotermalin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması için Bakanın yanına gidip akredite edilmiş bir kurum tarafından araştırıma yapılmasını ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istedik. Bu kadar dile getirilen jeotermal çevreye zarar verdiği yönündeki iddialara rağmen bu yıl son 10 yılın en kaliteli incirini ve yüksek rekoltesini aldık. Esasında yerel yönetimler bir iki milyon ayırıp bu konuyu en ayrıntılı şekilde incelettirme olanağına sahip. Biz de çoluğumuzun çocuğumuzun zehirlenmesini istemeyiz. Aydın’da kanser oranı yükseldi mi? Hayır kanser oranında yükselme yok. Sağlık Bakanlığının ve TÜİK verilerini ortaya koyuyoruz. Sonra bu veriler doğru mu diye soruyorlar. Biz devletin bir kurumunun yaptığı araştırmaya güvenmeyip de kime güveneceğiz. Verilere baktığımızda Aydın’da kanser oranı, Türkiye ortalamasının altında. Devlet jeotermalin çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisinin olup olmadığını konusunu araştırılması için bir ihale yaptı. Jeotermal ile ilgili araştırma yapmak için ihaleyi alan akrediteli firmanın yaptığı sunuma muhalefete ve iktidar milletvekilleri olarak katıldık. İyi niyetle bu firma araştırma yaparken firmayı bir yerle ilişkilendirenler çıktı. Kurumun bu yıl sonunda ortaya koyacağı raporu, nasıl değerlendireceklerini merakla bekliyoruz. Tüm bunları konuşurken ülkemizin en büyük ekonomik açığının enerji olduğunu göz arde etmemek lazım” diye konuştu.
“Gündemimizde erken seçim yok”
Son yapılan AK Parti MKYK toplantısında erken seçim konusunun gündeme gelmediğini de aktaran Yavuz, “Biz ülke yönetiyoruz. Oyun oynamıyoruz. MKYK’da teşkilatlarımızın durumu, konuşuluyor. Türkiye’nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyoruz. Ama son yaptığımız MKYK toplantısında erken seçim konuşulmadı. Erken seçim gibi bir durum yok. Ülke şu anda güzel gidiyor. Artık bizim varlığımızı bütün uzak ülkeler kabullenmiş durumda. Türkiye eskisi gibi değil, masada artık kazanan bir ülke haline geldik. Bu ülkenin başına kim gelirse gelsin artık yörüngesini değiştiremez” dedi.

AYDIN

09 Kasım 2019 Cumartesi

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