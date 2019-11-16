Spor farklı nesilleri buluşturdu

Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ile “Nesiller Buluşuyor Projesi” kapsamında bir araya geldi.

Öğretim Görevlisi Ayfer Ergezen başkanlığında Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında bir araya gelen Koçarlı MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı ile Laboratuvar Teknolojileri Programı öğrencileri ve huzurevi sakinleri ikincisi düzenlenen ‘Geleneksel Bocce Turnuvası’nı gerçekleştirdi.

Temel amacı nesillerin buluşması, sporun yaşlılar, çocuklar ve gençler üzerindeki birleştirici gücünü vurgulamak olan etkinlikte Ergezen, “Nesiller Buluşuyor Projesi” ile gençlere rol model olacak eski kuşaklar ile yeni kuşakların buluşması sağlanarak, gençlere sorumluluk sahibi ve topluma yararlı birey olma düşüncesinin aktarılmaya çalışıldığını belirtti. Ergezen, “Spor yapmak; bireylerin kendisini önemli hissettiği, yeni diyalogların kurulmasına vesile olan, paylaşımların yapıldığı, yeni umutlara ve hedeflere yönlendiren, beden ve ruh sağlığını olumlu yönde etkileyen yaşam biçimidir” dedi.

AYDIN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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