Aydın Büyükşehir Belediyespor - PTT: 3-2

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SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Celeste Plak (xxx), Selin (xx), Ecem (xx), Ezgi (xxx), Meryem (xxx), Sobolska (xxx),Bihter (xxx), Erce (xx), Semra (xx), Duygu (xx)

PTT: Gergana Dimitrova (xx), Nasya Dimitrova (xxx), Polen (xxx), Aslıhan (x), Tagle (xx), Cemre (x), Ceren Önal (xx), Ceren Baysal (xx), Yağmur (x), Ezgi (x)

SETLER: 25-21, 23-25, 28-26, 26-28, 15-13

SÜRE: 157 dakika (31, 31, 38, 36, 21)Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde PTT'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligde 3 maç aradan sonra kazandı.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda 157 dakika süren maçın setleri 25-21, 23-25, 28-26, 26-28 ve 15-13'lük skorlarla bitti.



AYDIN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

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