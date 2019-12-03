Ata Mahallesi’nde yol yenileme çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ata Mahallesi’nde yol yenileme çalışmaları sürüyor

İHA

Ata Mahallesi’nde yol yenileme çalışmaları sürüyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ata Mahallesi’nde yol, kaldırım bakımonarım ve düzenleme çalışmalarına başladı.
Efeler genelinde yoğun çalışma sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye personeli, Ata Mahallesi 655 numaralı sokakta yol ve kaldırım bakımonarım işlemleri için kolları sıvadı. İş makineleri ile eski taşları söken belediye personeli, yeni yol için kilit parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirdi. Çevreye verilen rahatsızlığı en aza indirmek adına özenle çalışan ekipler, sökülen taşları titizlikle toplayıp vatandaşların olası mağduriyetlerinin de önüne geçti. Çalışmaların ardından sokağın yepyeni bir görünüme kavuşacağı bildirildi.
Gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, yolların ve kaldırımların yeterince eskidiğine dikkat çekerek mevcut yolların yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle belediyenin çalışmasının çok yerinde bir hizmet olduğunu belirtti.
Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesi’nin yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi.

AYDIN

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası'nda engelli vatandaşlar engelsiz bir dünya için yürüdü
YEREL HABERLER Kuşadası'nda engelli vatandaşlar engelsiz bir dünya ...
Söke'de trafik kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Söke'de trafik kazası; 1 yaralı
Söke'de Engelliler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Söke'de Engelliler Günü etkinliği
Engelliler Günü'nde evlendiler Engelleri evlenmelerine mani olmadı
YEREL HABERLER Engelliler Günü'nde evlendiler Engelleri ...
Nazilli'de 700 litre kaçak şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Nazilli'de 700 litre kaçak şarap ele geçirildi
Kuşadası’nda futbolun kalbi Özer Türk stadyumu düzenleniyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda futbolun kalbi Özer Türk stadyumu ...
Aydın Tabip Odası Başkanı Karagözlü: “Engellerin aşılması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız”
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası Başkanı Karagözlü: “Engellerin ...
Sağlık İl Müdürü Açıkgöz engellilerle kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Sağlık İl Müdürü Açıkgöz engellilerle kahvaltıda ...
Pehlivan; “Yerin altındaki Kürşat ve çeriler; Madenciler”
YEREL HABERLER Pehlivan; “Yerin altındaki Kürşat ve çeriler; ...
Efeler Kaymakamı Şahin'den '3 Aralık Engelliler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Efeler Kaymakamı Şahin'den '3 Aralık Engelliler Günü' ...
Aydın’da 3 Aralık Dünya Engeliler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Aydın’da 3 Aralık Dünya Engeliler Günü kutlandı
Yenipazarlı Gazi Timurtaş'a madalya
YEREL HABERLER Yenipazarlı Gazi Timurtaş'a madalya
İç çamaşırında eroin çıktı
YEREL HABERLER İç çamaşırında eroin çıktı
Aydın’da yağmurla birlikte salyangoz sezonu başladı Fransızlar, sofralarından Söke salyangozunu eksik etmiyor
YEREL HABERLER Aydın’da yağmurla birlikte salyangoz sezonu ...
Başkan Öztunç’tan üyelerine dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Öztunç’tan üyelerine dolandırıcılık uyarısı
Aydın bir çınarını daha kaybetti 95 yaşındaki Hatice Orhan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın bir çınarını daha kaybetti 95 yaşındaki Hatice ...
Uğur’dan derin dondurucuyu tamamlayan yenilik Derin dondurucu firmasının, mikrodalga fırını da raflarda yerini aldı
YEREL HABERLER Uğur’dan derin dondurucuyu tamamlayan yenilik Derin ...
"Soba değil ihmal öldürür" Aydın Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER "Soba değil ihmal öldürür" Aydın Büyükşehir İtfaiye ...
Başkan Kaplan, Engelliler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan, Engelliler Günü’nü kutladı
Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı 
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı 
Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti 
YEREL HABERLER Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti 
Güneş enerjisini tamir etmek isterken canından oldu
YEREL HABERLER Güneş enerjisini tamir etmek isterken canından oldu
ATB ‘Aydın İnciri’, ‘Aydın Kestanesi’ ve ‘Aydın Memecik Zeytinyağı’nı tanıttı
YEREL HABERLER ATB ‘Aydın İnciri’, ‘Aydın Kestanesi’ ve ‘Aydın ...
AYTO Kooperatif Atölyesi Çalışıyor
YEREL HABERLER AYTO Kooperatif Atölyesi Çalışıyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X