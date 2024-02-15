Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde DEAŞ şüphelisi yakalandı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalışan yabancı uyruklu bir DEAŞ şüphelisi yakalandı
Mersin'de DEAŞ'a yönelik çalışmada, hakkında difüzyon mesajı bulunan Rusya vatandaşı U.A, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalışırken yakalandı.
SAHTE KİMLİKLE ÇALIŞTIĞI BELİRLENDİFotoğraf. AA
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, hakkında difüzyon mesajı olan Rusya vatandaşı U.A'nın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalıştığı tespit edildi.
TUTUKLANDIFotoğraf: DHA
DHA'nın haberine göre; operasyonla yakalanan şüphelinin yabancı uyruklu R.K. adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A. çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.