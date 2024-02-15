Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde DEAŞ şüphelisi yakalandı

Mersin'de DEAŞ'a yönelik çalışmada, hakkında difüzyon mesajı bulunan Rusya vatandaşı U.A, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalışırken yakalandı.

SAHTE KİMLİKLE ÇALIŞTIĞI BELİRLENDİ

Fotoğraf. AA

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, hakkında difüzyon mesajı olan Rusya vatandaşı U.A'nın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalıştığı tespit edildi.