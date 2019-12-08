Çağlayan Tabiat Parkı’nda yenileme çalışmaları tamamlandı

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Aydın’ın Karacasu ilçesinde yer alan Çağlayan Tabiat Parkı’nda günübirlik kullanım alanlarında yenileme çalışmaları tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi’nden yapılan açıklamada, “ İlimiz kaynak değerlerinden birisi olan, sahip olduğu doğal güzelliği ile ziyaretçilerini mest eden Karacasu ilçemizdeki Çağlayan Tabiat Parkında 2019 yılı çalışmalarının sonuna gelindi. Daha önce yapılan Alan Düzenleme Çalışmalarına ek olarak yapılan Günübirlik kullanım araçları Tabiat Parkımızda tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Korunan Alanlarımızı ziyaret eden ziyaretçilerimizin alanda oluşturdukları çöpleri çöp toplama alanlarına bırakmaları önemle rica olunur” denildi.

AYDIN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:37

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