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KUTO’da dijital pazarlama ve grafik eğitimi

İHA

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) tarafından düzenlenen Dijital Pazarlama ve Grafik eğitimi tamamlandı.

KUTO’da dijital pazarlama ve grafik eğitimi

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) tarafından düzenlenen Dijital Pazarlama ve Grafik eğitimi tamamlandı.

Üç gün süren eğitimde MK Yeni Medya’dan Metehan Karataş tarafından katılımcılara; dijitalizasyon, yeni medya platformları, yeni medya reklam modelleri ve uygulaması, yeni medya tüketicileri ve sektörel istatistikler hakkında bilgiler verildi ve sosyal medya iletişim çalışmaları, uluslararası başarı sağlayan projeler ve örnek vaka çalışmaları aktarıldı.

Temel grafik bilgileri, renk uygulamaları, sosyal medyaya uyarlamalar ve görsel hazırlık aşamalarının temel olarak anlatıldığı eğitimde katılımcılara; şirketler için hedef kitle varlıkları, özel, benzer, temel hedef kitleleri çıkarıldı.

Ayrıca, içerik pazarlaması ve içerik üretme, reklam metni yazımı hakkında da uygulamalı eğitim alan katılımcılar, Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teknolojiyi yakından takip ederek, üyelerine ilgili konularda eğitimler verdikleri için teşekkür ettiler.

AYDIN

09 Aralık 2019 Pazartesi

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