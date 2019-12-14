Bilimsel makale yazım kuralları ve yayımlama süreci panelleri devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, “Bilimsel Makale Yazım Kuralları ve Yayımlama Süreci” konulu panel düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol koordinasyonunda eğitim birimlerinde bir dizi halinde yapılması planlanan panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Sacit Hadi Akdede yaparken, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Pınar Okyay ve Prof. Dr. Filiz Abacıgil konuşmacı olarak yer aldı.

Panele, Fakülte Dekanı Prof. Mehmet Erdemir Gündoğmuş, öğretim üyeleri ve öğrenciler olmak üzere 41 kişi katıldı.

Katılımcılar panel sonrası gerçekleştirilen geri bildirim anketi ile Sosyal Bilimlerde makale yazma becerisinin ve bununla ilgili detaylı eğitimlerin verilmesinin yararlı olacağını, gerçekleşen panelin motivasyon için önemli olduğunu ifade ettiler.

AYDIN 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:42

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