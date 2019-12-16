Aydınlı miniklerin yüzlerini güldürdüler

Aydın Gençlik Merkezi ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü gençleri Tepeköy İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerle oyun oynayıp, hediye verdi.

Aydın Gençlik ve Spor l Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Efeler Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapılan “Gençlik Faaliyetleri EğitimOkul İşbirliği” kapsamında, gönüllü gençler ilkokulları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geliyor.

Proje kapsamında son olarak Tepeköy İlkokulu’nu ziyaret eden gençler, ziyarette minik öğrencilere çeşitli hediyeler sundu. Minik yürekler ile çeşitli çocuk oyunları oynayan gençler, öğrencilerin keyifli dakikalar geçirmesini sağladı.

Gerçekleştirilen etkinliğin önümüzdeki günlerde farklı okul ziyaretleri ile devam edeceği öğrenildi.

AYDIN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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