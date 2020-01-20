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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydınlı gençler etüt merkezleriyle hayallerine kavuşuyor Aydın Büyükşehir Belediyesi gençleri ...

İHA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun açtığı kültür merkezlerinde etütlere gelen gençler gelecek hayallerini gerçekleştiriyor.

Aydınlı gençler etüt merkezleriyle hayallerine kavuşuyor Aydın Büyükşehir Belediyesi gençleri geleceğe hazırlıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun açtığı kültür merkezlerinde etütlere gelen gençler gelecek hayallerini gerçekleştiriyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime desteği devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz etüt merkezlerine gelen gençler, etütlerin ücretsiz olmasından, öğretmenlerin özverili ve bilgili olmasından duyduklarını memnuniyeti ifade etti. Ücretsiz etüt merkezlerini hayata geçiren ve eğitim hakkına ulaşmanın herkesin hakkı olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise sınavlara hazırlanan herkese başarılar diledi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Nazilli'deki Yıldıztepe Gençlik Merkezi'ne etüt için gelen önlisans mezunu 23 yaşındaki Gamze Bilgiç, kurs ihtiyacını Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Merkezi'nde karşılayan gençlerden birisi. Ailede iki kardeş olduklarını ve özel kurs ücretlerinin aileye külfet oluşturduğu için Yıldıztepe Gençlik Merkezi'ne geldiklerini belirten Bilgiç, "Evde iki kızız ve kurslar için maddi açıdan problemler olabiliyor. Burayı duyduk, kursları kardeşim üniversite sınavı için ben KPSS'ye hazırlanmak için kullanıyorum. Verimlilik konusunda da hocalarımız gerçekten iyi. Herhangi bir ücret ödemememize rağmen diğer bütün özel kurslara göre eşit şartlarda hazırlanıyoruz diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Etütlere katılan öğretmenlerin de ÖSYM'nin yeni sınav sistemine hâkim olduğunun altını çizen Bilgiç, "Üniversitedeki arkadaşlarımdan biliyorum ki birçok büyükşehirde buna benzer ücretsiz uygulamalar yok. Bunun Aydın'a özel olduğunu söyleyebilirim. Böylesi ücretsiz etüt merkezleri açmak Aydın için Ege için çok güzel" dedi.

“Ücretsiz ve kaliteli eğitim”
Sınıf arkadaşlarından çoğunun ya köyden geldiğini ya da yurtta kaldığının altını çizen Bilgiç "Buraya gelmelerinin amacı da üniversiteyi kazanmak. Bu arkadaşlarımın birçoğu da tarlalara çalışmaya gidiyor. İkisini bir arada yürütmek için burası daha iyi. Çünkü başka bir yerde aynı eğitim için para veriyorsunuz. Düşündüğümüzde yurda para veriyorlar, yeme içme masrafları da var; bir de dersane parası olunca zorlanıyorlar. Bu sebeple burasının ücretsiz olması dar gelirliler için daha iyi. Özlem Çerçioğlu'na bu hizmeti için teşekkür ediyorum. Öncelikle hemcinsim olduğu için de başarılar diliyorum, biz kadınlar onun yanındayız" şeklinde konuştu.

“Eksiği yok, fazlası var”
Üniversitede konuşma ve dil terapistliği eğitimi almak istediğini belirten Beyza Uysal ise "Dershaneye gidecek maddi durumumuz olmadığı için Yıldıztepe Kültür Merkezi'ne geliyorum. Geçen yıl özel okula gitmiştim, bu yıl ailemi maddi olarak zorlamak istemedim. Buradan çok da memnunum" dedi.
Çoğu arkadaşının dershaneye maddi gücü elvermediği için Yıldıztepe Kültür Merkezi'ni tercih ettiğini belirten Uysal "Burası dershaneyle eşdeğer. Aynı şeyler yapılıyor; aynı fotokopiler, aynı konular... Eksiği yok, hatta fazlası da vardır. Tam olarak yeni nesil sorularla çalıştırılıyoruz. Burada hiçbir şekilde bir şeyden kısılmıyor. Ücretsizdir diye boşvermişlik yok. Her yerde olduğu gibi ödevler sistemiyle ilerliyor. Bu da bizim avantajımıza" dedi.

'Üç yıldır gelmediğim için pişman da oldum'
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetini çok değerli bulduğunun altını çizen Uysal, "Annem üç yıldır buraya gelmemi istiyordu. Ben ücretsiz, iyi değildir diye buraya karşı önyargılıydım. Ama geldikten sonra anladım ki gerçekten iyiymiş. Üç yıldır gelmediğim için pişman da oldum. Özlem Başkan'a ücretsiz ve bu kadar güzel kurs açarak bize eğitim hakkı sunduğu ve katkıda bulunduğu için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

“Başkan Çerçioğlu, Aydın'a böyle bir kurum kazandırdığı için şanslıyız”
İç mimarlık hedefleyen Yusuf Eşin ise "Özlem Çerçioğlu Aydın'a böyle bir kurum kazandırdığı için Aydın halkı olarak çok şanslıyız. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Hedefi olan öğrencilere Gençlik Merkezlerine gelmelerini şiddetle tavsiye eden Eşin "Normalde Türkiye genelinde ücretli olarak yapılan sınavları Gençlik Merkezi'nde ücretsiz olarak yapılıyor. Bu sınava girmek için için durumu olun var olmayan var. Buradaki öğretmenlerimiz, öğretmenden ziyade bir aile gibi. Gelmelerini tavsiye ederim" dedi. Başkan Çerçioğlu'nun eğitim hakkına ulaşmak isteyen herkesin yanında olduğunun altını çizen Eşin "Özlem Çerçioğlu Aydın için çok büyük bir insan. İsteği olan insanların okuması için yanlarında oluyor. Kırtasiye gibi konularda her zaman destek çıkıyor. Bizim okuyup güzel yerlere gelmemiz, topluma faydalı birer insan olmamız için elinden geleni yapıyor. Topuklu Efemize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AYDIN

20 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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