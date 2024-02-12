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        Söke'deki trafik kazalarında 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde aynı bölgede meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:05 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:05
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        Söke'deki trafik kazalarında 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde aynı bölgede meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 09 R 4191 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Söke-Davutlar kara yolu Ağaçlı Mahallesi mevkisinde devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine götürüldü.

        Aynı mevkide yaklaşık yarım saat sonra E.P'nin kullandığı 35 AVM 815 plakalı beton mikseri, karşı yönden gelen N.Ç. idaresindeki 35 HTP 88 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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