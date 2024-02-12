Söke'de sahte parayla alışveriş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde sahte para vererek alışveriş yaptığı öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

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