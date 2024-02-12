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        Söke'de sahte parayla alışveriş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde sahte parayla alışveriş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 21:42 Güncelleme: 12.02.2024 - 21:44
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        Söke'de sahte parayla alışveriş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde sahte parayla alışveriş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde sahte para vererek alışveriş yaptığı öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 132 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.C.S. tutuklandı, S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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