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        Kuşadasıspor - 1922 Konyaspor: 1-3

         TFF3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta Play-Off potasında yer alan Kuşadasıspor evinde 1922 Konyaspor´a 3-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Ev sahibi Kuşadasıspor 34´üncü dakikada Hasan´ın golüyle 1-0 öne geçti: 1-0. 1922 Konyaspor dakikalar 36´yı gösterdiğinde Tuğrul´un golüyle dengeyi getirdi: 1-1. Konuk takım 69´uncu dakikada penaltı kazandı ve Ömer penaltıyı gole çevirdi: 1-2. Ömer bu kez 81´inci dakikada sahneye çıktı, 1922 Konyaspor durumu 3-1 yaptı. Bu sonuçla Kuşadasıspor 31 puanda kalırken, Konya ekibi 12 puana yükselip düşme hattından çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:08
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        Kuşadasıspor - 1922 Konyaspor: 1-3
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         TFF3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta Play-Off potasında yer alan Kuşadasıspor evinde 1922 Konyaspor´a 3-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Ev sahibi Kuşadasıspor 34´üncü dakikada Hasan´ın golüyle 1-0 öne geçti: 1-0. 1922 Konyaspor dakikalar 36´yı gösterdiğinde Tuğrul´un golüyle dengeyi getirdi: 1-1. Konuk takım 69´uncu dakikada penaltı kazandı ve Ömer penaltıyı gole çevirdi: 1-2. Ömer bu kez 81´inci dakikada sahneye çıktı, 1922 Konyaspor durumu 3-1 yaptı. Bu sonuçla Kuşadasıspor 31 puanda kalırken, Konya ekibi 12 puana yükselip düşme hattından çıktı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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