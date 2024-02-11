Kuşadasıspor - 1922 Konyaspor: 1-3

TFF3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta Play-Off potasında yer alan Kuşadasıspor evinde 1922 Konyaspor´a 3-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Ev sahibi Kuşadasıspor 34´üncü dakikada Hasan´ın golüyle 1-0 öne geçti: 1-0. 1922 Konyaspor dakikalar 36´yı gösterdiğinde Tuğrul´un golüyle dengeyi getirdi: 1-1. Konuk takım 69´uncu dakikada penaltı kazandı ve Ömer penaltıyı gole çevirdi: 1-2. Ömer bu kez 81´inci dakikada sahneye çıktı, 1922 Konyaspor durumu 3-1 yaptı. Bu sonuçla Kuşadasıspor 31 puanda kalırken, Konya ekibi 12 puana yükselip düşme hattından çıktı.

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