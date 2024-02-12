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        Nazilli Belediyespor kaçanlara yandı

         TFF2'nci  Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Adıyaman FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, birçok gol pozisyonunu değerlendiremediklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:58
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        Nazilli Belediyespor kaçanlara yandı
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         TFF2'nci  Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Adıyaman FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, birçok gol pozisyonunu değerlendiremediklerini söyledi.

        Adıyaman deplasmanında rakiplerine oyun olarak üstünlük kurduklarını anlatan Ertuğrul, "Oyuncularım galip gelebilmek için her yolu denedi. Ancak son vuruşları yapamadık. Bu deplasmanda şans bizden yana değildi. Ben futbolcularımın oynadıkları oyundan memnunum. Daha çok antrenman yaparak bu gol sorununu çözeceğiz. Pazar günü sahamızda oynayacağımız Serik Belediyespor maçının çalışmalarına başlayacağız. Bu takım her geçen gün daha da iyi olacak ve hedefine ulaşacak" dedi.

        Karşılaşmanın 80'inci dakikasında Barışcan'ın yerine oyuna giren ve altyapıdan yetişerek profesyonel yapılan Abdullah Beytaş, 4 dakika sonra golle buluştu. 18 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde attığı ilk golle Nazilli Belediyespor'a beraberliği getirmenin sevincini yaşadı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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