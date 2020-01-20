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ADÜ Rektörü Aldemir, sendika temsilcileri ile bir araya geldi

İHA

ADÜ Rektörü Aldemir, sendika temsilcileri ile bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, makamında sendika temsilcileri ile bir araya geldi.
Ziyarette, Türkiye SağlıkSen Aydın İl Başkanı Semih Durmuş, Türkiye KamuSen Aydın İl Başkanı Ahmet Bozkurt, Türk EğitimSen Aydın İl Başkanı Veli Yıldırım, Türk BüroSen Aydın İl Başkanı Mehmet Kamil Taşkır ve Türk DiyanetSen Aydın İl Başkanı Nadir Baylar bulundu.
Sendika temsilcilerinin her birinin şehrin dinamiği olan alanları temsil ettiğini belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kent üniversite bütünleşmesi adına, akademik ve toplumsal alanda gelişim için yürütülecek projeleri önemsediklerini ve söz konusu projelere destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
Ülke gündemindeki konuların ve sendikal faaliyetlerin görüşüldüğü ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ile sona erdi.

AYDIN

20 Ocak 2020 Pazartesi

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