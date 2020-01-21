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Geçtiğimiz günlerde yeni araçlarını tanıtan Koçarlı Belediyesi, araç filosuna bir yenisini daha ekledi.

Koçarlı Belediyesi kendi öz kaynakları ile oluşturduğu araç filosunu genişletmeye devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu CHP’den devralan AK Partili Belediye Başkanı Nedim Kaplan, belediyeye 13’üncü aracını kazandırdı. 14’üncü aracın da alım işlemlerinin devam ettiğini kaydeden Kaplan, aracın ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağını kaydetti.

AYDIN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

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