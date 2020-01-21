Büyükşehir Söke Hilmi Meydan Caddesi’ni yeniliyor

– Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla, Söke’nin merkez mahallelerinde başlayan yol yapım seferberliği devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla Söke’nin merkez mahallelerinde başlayan yol yapım seferberliği Hilmi Meydan Caddesi’nde sürüyor. Söke’nin önemli caddelerinden biri olan Hilmi Meydan Caddesi’nde Büyükşehir ekipleri vatandaşların talebi doğrultusunda parke kaplama ve kaldırım çalışması başlattı.
AYDIN
21 Ocak 2020 Salı
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