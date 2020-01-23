Aydın’da 2019 yılında 29 bin 554 kişi işe yerleştirildi

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 28 bin 689’u normal, 865’i engelli olmak üzere toplam 29 bin 554 kişi işe yerleştirildi.

Aydın İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi, Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde, 2018 yılında iş gücüne katılma oranının yüzde 56,9 istihdam oranının yüzde 53,0 işsizlik oranının ise yüzde 6,9’ olarak gerçekleştiğini belirterek, “2019 yılı Ocak Aralık döneminde kurumumuza kayıtlı özel sektör iş yerlerinin tamamında toplam 35 bin 102 açık iş alınmıştır. 2019 yılı Ocak Aralık döneminde kurumumuza 42 bin 41’i erkek, 47 bin 927’si kadın olmak üzere toplam 89 bin 968 kişi başvurmuştur. 2019 yılı Ocak Aralık döneminde 28 bin 689 normal ve 865’i engelli vatandaşımız olmak üzere toplam 29 bin 554 kişi işe yerleştirilmiştir. Aydın ilinde 2019 Ocak Aralık döneminde düzenlenen Aktif İş Gücü Programlarımızla; 139 adet Meslek Edindirme Kursu’ndan (istihdam garantili ve garantisiz) bin 684 kişi faydalanmıştır. 2 bin 124 adet İşbaşı eğitim programından 5 bin 802 kişi, 62 adet Girişimcilik eğitiminden bin 122 kişi olmak üzere toplam 2 bin 325 adet kurs ve programdan 8 bin 608 kişi faydalanmıştır. 2019 yılı Ocak Aralık döneminde 96 adet Toplum Yararına Programından ise (TYP) toplam 4 bin 862 kişi faydalanmıştır” dedi.

“Engelli ve eski hükümlülere desteğimiz devam etmekte”

Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara da hibe desteklerinin devam ettirdiklerini vurgulayan Aydın İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi, 2015’ten bu yana 43 işletmeye hibe desteğinde bulunduklarını açıkladı.

Terzi açıklamasının devamında, “Kurumumuzca engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projelerle 50 bin TL’lik hibe desteği verilmektedir. Tarım ve hayvancılık projelerin de ise kira desteği verilmediği için hibe miktarı 44 bin TL olmaktadır. Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projelerine ise 38 bin 370 TL hibe desteği verilmektedir. İl müdürlüğümüzce engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik olarak 2015 yılından bugüne kadar toplam 43 işletmeye hibe desteğinde bulunulmuştur. Bu iş yeri için yaklaşık 1 milyon 750 bin TL hibe desteği (geri ödemesiz) verilmiştir. Kurumumuzca yılda iki kez proje çağrısına çıkılmaktadır. Çağrı dönemleri Mayıs Haziran ve Kasım Aralık aylarıdır. İl müdürlüğümüze bu dönemde (2020/1) toplam 119 adet kendi işini kurma projesi teslim edilmiştir. Bu projelerin 63’ü engelli, 56’sı ise eski hükümlülere aittir. Toplamda 119 proje için verilecek hibe desteği 4 milyon 622 bin 106 TL olacaktır. Projeler, görüşler ile birlikte komisyona onaylanmak için gönderilecektir” diye konuştu.

AYDIN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

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