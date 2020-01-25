Aydın UMKE, Elazığ’a gitmek için yola çıktı

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Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaraları sarmak için tüm ülke seferber oldu. Şu andaki verilere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere Aydın’dan da UMKE ekibi yola çıktı.

Depremin ardından hazırlıklarını tamamlayıp yola çıkan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) 5 kişilik medikal ekiple yola çıktı.

AYDIN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:30

YATSI 19:49

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