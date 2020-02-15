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Germencik Belediyesinden GER-KOOP müjdesi Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “GER-KOOP ile ...

İHA

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, kırsal kalkınma hamlesine bir yenisini daha ekledi.

Germencik Belediyesinden GER-KOOP müjdesi Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “GER-KOOP ile üreticilerimiz ihya olacak”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, kırsal kalkınma hamlesine bir yenisini daha ekledi.
Selatin Organik Köy Pazarı, İNYA, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi gibi kırsal kalkınma projelerine hayat vererek Germencikli çiftçi ve üreticilerin refah seviyesinin yükselmesi, haklarının korunması ve ekonomik anlamda rahata erişmesi için çalışma gerçekleştiren Belediye Başkanı Öndeş bir projesini daha faaliyete geçirdi. Germencik Üretim, Pazarlama ve İşletme Kooperatifini (GERKOOP) kuran Öndeş, Çamköy Mahallesinde gerçekleştirilen ve çevre mahallelerden de çiftçilerin katıldığı toplantıda müjdeyi verdi. Gerçekleştirilen toplantıda GERKOOP ile ilgili açıklamalarda bulunan Öndeş Tire Süt Kooperatifi başta olmak üzere başarıya ulaşan kooperatif modellerinden örnekler vererek aynı başarıyla ulaşacaklarını ifade etti. Özellikle süt üreticilerinin haklarının korunacağını ve güçlü bir kooperatifçilik sistemi ile refah seviyesinin yükseleceğini de sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Öndeş üreticileri GERKOOP’a üye olmaya ve destek vermeye çağırdı.

Çamköy’de üreticilerle gerçekleştirilen toplantıda kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalardan bahseden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş incir ve zeytinyağı üreticileri gibi süt üreticilerinin de haklarının korunması ve beklentilerinin karşılanması için GERKOOP’u kurduklarını ifade etti. Öndeş, “İlçemizin sahip olduğu zengin tarım ve hayvancılık potansiyelinin farkında varmak, bu alanda markalaşmak, üreticimizin yani sizlerin emeklerini koruma altına almak için adımlar atmaya devam ediyoruz. İNYA, Selatin Organik Köy Pazarı gibi projelerimiz bu anlamda önemli başarılar elde etti. İncirin ana vatanında, zeytinyağının en kalitelisinin üretildiği bu coğrafyada İNYA markalı ürünlerimizle büyük bir farkındalık oluşturduk ve bu tarımsal zenginliğimize dikkat çektik. Uluslararası pazarlardan talepler alıyoruz. Yurtiçinde de pazara hızlı bir giriş yaptık ve bayilik vermeye başlayacağız. Tarımsal ürünlerimizde olduğu gibi süt üretiminde de ilçemiz nicelik ve nitelik bakımından üst sıralarda. İlçe olarak 40 tonu aşan süt üretimimiz mevcut ve biz bu potansiyeli doğru kullanarak üreticilerimizi ihya etmek maksadındayız. Yem fiyatları arttıkça artıyor. Kazancınız giderinizi bile karşılamıyor. Bu sorunların hepimiz farkındayız ve buna artık dur demeliyiz. GERKOOP ile tüm üreticilerimizin haklarını koruma altına alacağız. Bunun da tek yolu birlik olmaktan geçiyor. Tire Süt Kooperatifi modeli bizler için bu alanda en büyük örnektir. Germencik Kooperatifinin de sizlerin desteğiyle kısa sürede aynı seviyeye geleceğinden emin olabilirsiniz” dedi.


“Soğutmalı Tanklardan Oluşan Süt Toplama Noktaları Oluşturacağız”
Başkan Öndeş, sözlerini şöyle tamamladı:
“GERKOOP olarak belirleyeceğimiz noktalara soğutmalı tanklar koyacağız ve sütlerimizi getirip buraya dökeceksiniz. Toplanan bu sütleri sizler için İNYA aracılığı ile satışını gerçekleştireceğiz. Yapımı yakında tamamlanacak olan İNYA mağazamızda satış olacak. İlk etapta çiğ süt satışı olarak başlayacak olan çalışmalarımız ayran ve yoğurt üretimi şeklinde devam edecek. Pazar araştırmalarımız, altyapımız hazır. Sizleri bu kooperatife katılmaya, artık bireysellikten kurtulup birlik olmaya davet ediyorum. Bu sistemde bir ineği olan teyzemiz bile kazanç sağlayacak ve en önemlisi de emeği, alın teri garanti altında olacak. GERKOOP ortaklarının yani sizlerindir. Bizler sadece vesile olacağız”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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