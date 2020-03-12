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Efeler’de Kadınlar Parkı yarın açılıyor

İHA

Efeler Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Merkez Yeniköy Mahallesi'nde bulunan "Kadınlar Parkı" yapımının sonuna geldi. Başkan Atay, park açılışının 13 Mart Cuma günü yapılacağını duyurdu.

Efeler’de Kadınlar Parkı yarın açılıyor

Efeler Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Merkez Yeniköy Mahallesi’nde bulunan “Kadınlar Parkı” yapımının sonuna geldi. Başkan Atay, park açılışının 13 Mart Cuma günü yapılacağını duyurdu.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ziyaret ettiği Merkez Yeniköy Mahallesi’nde yaptığı toplantıda Mahalleli kadınlar, Başkan Atay’dan park yapılması talebinde bulunmuştu. Başkan Atay, Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlara Efeler Belediyesi’ni halkla birlikte yöneteceğini ve halkın istek ve şikayetleri doğrultusunda hizmet edileceğinin sözünü vererek, Mahalledeki kadınların park isteği üzere, parkın yapılacağını ve yapılmasını isteyen kadınların ismini taşıyacağını söylemişti. Göreve gelmesiyle birlikte verdiği sözü tutan Başkan Atay, “Kadınlar Parkı” nın yapımını tamamladı.
Başkan Atay, Kadınlar Parkı ile ilgili olarak, “Biz Efeler Belediyesi olarak kentimizde yaşayan kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınlarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Evde bir anneeş, tarla da çiftçi, okulda öğretmen, hastane de doktor, adliyede avukat olarak kadınlarımız hayatımızın her alanındalar. Hiçbirinin isteğini kırmamaya çalışıyoruz. Merkez Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan kadınlarımızın isteği üzerine park yapımını gerçekleştirdik. Yarın (13 Mart Cuma günü) saat 14.30’da Merkez Yeniköy Mahallesi Yeni Sokak’ta açacak olduğumuz “Kadınlar Parkı” nın açılışına Efeler‘de yaşayan kadınlarımız başka olmak üzere tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.

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