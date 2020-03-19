Nazilli'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Bunu da gördük! Şimdi de kaçak maske!



Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 40 gram eroin ile yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün uyuşturucu imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile otomobillerinde yapılan aramada ise 40 gram eroin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., 'uyuşturucu satmak' suçundan tutuklandı. 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-03-19 10:02:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.